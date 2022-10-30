Польща вважає недійсною угоду з РФ від 1997 року: Варшава хоче розмістити ядерну зброю

У Польщі заявили про бажання і готовність отримати від НАТО ядерну зброю. Оскільки Росія, розв’язавши війну проти України, анулювала пакт з НАТО від 1997 року про заборону розміщувати додаткові сили Альянсу у Східній Європі.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох.

Як нагадали у канцелярії польського президента, раніше очільник держави Анджей Дуда обговорював зі США можливість участі у програмі Nuclear Sharing. Вона передбачає, що країни-члени НАТО, які не мають ядерної зброї, можуть отримати її від Альянсу.

Однак, йдеться у повідомленні, офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що зараз США не мають планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.

Натомість у відповідь Кумох заявив, що пакт Росія-НАТО 1997 року фактично анульовано через агресивні дії Росії.

“У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що жодних додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України”, – сказав Кумох.

Окремо він наголосив, що наразі Польща залишається дуже зацікавленою у розміщенні сил НАТО у Польщі та участі у програмі Nuclear Sharing.