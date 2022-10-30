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Міноборони Британії про звинувачення РФ: вигадки епічного масштабу

Міністерство оборони Британії заявило у суботу, що міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, аби відволікти від свого катастрофічного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід», — заявило міноборони Британії у своєму Twitter.

30 октября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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