Міноборони Британії про звинувачення РФ: вигадки епічного масштабу

Міністерство оборони Британії заявило у суботу, що міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу, аби відволікти від свого катастрофічного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«Щоб відволікти увагу від свого катастрофічного управління незаконним вторгненням в Україну, міністерство оборони Росії вдається до неправдивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки всередині російського уряду, ніж про Захід», — заявило міноборони Британії у своєму Twitter.