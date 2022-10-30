Кількість загиблих в тисняві на святкуванні в Сеулі перевищила 150

Кількість загиблих у тисняві під час святкування Геловіну в Сеулі зросла до 151, передає Reuters з посиланням на главу пожежної станції Йонсан Чхве Сун Бом
Жертвами стали переважно люди віком до 20 років.
Чхве Сун Бом сказав, що підтверджено 151 смерть, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії (російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости» з посиланням на російське посольство в Сеулі повідомило, що також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні).
82 людини отримали поранення, 19 з них — серйозні.
Президент Південної Кореї Юн Сук-Йол оголосив у неділю національну жалобу та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.
Святкування Геловіну стало наймасштабнішим за останні роки після послаблення обмежень COVID-19 в останні місяці.
Близько 100 000 людей прийшли на вулиці популярного району Ітхевон.
Leave a Reply