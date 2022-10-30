Кількість загиблих в тисняві на святкуванні в Сеулі перевищила 150

Кількість загиблих у тисняві під час святкування Геловіну в Сеулі зросла до 151, передає Reuters з посиланням на главу пожежної станції Йонсан Чхве Сун Бом

Жертвами стали переважно люди віком до 20 років.

Чхве Сун Бом сказав, що підтверджено 151 смерть, в тому числі 19 іноземців, зокрема з Китаю, Ірану, Узбекистану і Норвегії (російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости» з посиланням на російське посольство в Сеулі повідомило, що також померли дві жінки з РФ, ще одна в лікарні).

82 людини отримали поранення, 19 з них — серйозні.

Президент Південної Кореї Юн Сук-Йол оголосив у неділю національну жалобу та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Святкування Геловіну стало наймасштабнішим за останні роки після послаблення обмежень COVID-19 в останні місяці.

Близько 100 000 людей прийшли на вулиці популярного району Ітхевон.