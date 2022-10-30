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Із Грозного на Херсонщину прибули близько сотні «кадирівців»

кадирівці

Російські загарбники проводять активну підготовку до оборони окупованої Херсонщини. Зокрема, перекидає в Україну нові бойові підрозділи

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні «росгвардійців». За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої «евакуації» з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки», – повідомили в Генштабі.

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

30 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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