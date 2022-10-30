Російські військові проводять примусову евакуацію населення у Новій Каховці Міноборони Британії про звинувачення РФ: вигадки епічного масштабу » Із Грозного на Херсонщину прибули близько сотні «кадирівців» Російські загарбники проводять активну підготовку до оборони окупованої Херсонщини. Зокрема, перекидає в Україну нові бойові підрозділи Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. «Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні «росгвардійців». За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої «евакуації» з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки», – повідомили в Генштабі. На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.