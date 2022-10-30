ISW: Україна могла атакувати фрегат ЧФ біля Севастополя

Ймовірно Україна здійснила атаку на фрегат класу «Григорович» Чорноморського флоту РФ біля Севастополя повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW)

Зазначається, що кадри з соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу «Григорович» у Севастополі 29 жовтня.

Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегату класу «Григорович», подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера «Москва».

Україна не взяла на себе відповідальності за цей напад. На думку аналітиків ISW, якщо Київ віддав наказ про цю атаку, вона була б пропорційною, і навіть «стриманою». В ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не терористичними атаками. Рішення України завдати удару по фрегату з «Калібром» у цей час має сенс з огляду на посилення російської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі.

Дослівно: «Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою, відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об’єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів».

Деталі: Чорноморський флот має три фрегати класу «Григорович», кожен з яких здатен запускати крилаті ракети «Калібр».