 
«  
  »

ЗСУ точковими ударами знищили 300 окупантів у районі Майорська

БМП. вбиті росіяни

Сили оборони України точковими ударами ліквідували близько 300 російських загарбників у районі Майорська в Донецькій області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

«В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка», — йдеться у зведенні.

У Генштабі ЗСУ додали, що в населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Крім цього, українська авіація протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії  за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

29 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  