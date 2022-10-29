ЗСУ прокоментували підрив кораблів оккупантів в Севастополі

Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Джерело: начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 29 жовтня

«Наразі офіційного підтвердження немає, але є точно розуміння, що при побоюванні «бойових комах» і використанні проти них агресивної системи ППО (коли по комарах б’ють С 300) може бути абсолютно зворотня реакція.

Ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуції. Тому невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше».

Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи — нібито російські кораблі «відбивали атаку безпілотників».

З’явилась неперевірена та непідтверджена інформація про пошкодження кількох військових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Пізніше російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика «Іван Голубець».