70 250 росіян, 273 літаки та 252 гелікоптери: втрати окупантів ЗСУ точковими ударами знищили 300 окупантів у районі Майорська » Зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей, — ООН Представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей Про це повідомляє пресслужба генсека ООН. За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти. «Продовольчий індекс ФАО знижується 7 місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками, заснованими на моделі Світового банку, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло близько 100 млг людей від крайньої бідності. Початкова тривалість угоди щодо спрощення експорту зерна та добрив з України становить 120 днів і може бути автоматично продовжена 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме. Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі», — йдеться у заяві представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.