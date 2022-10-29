Якісні аналізи в Києві

Вже два роки не вщухає глобальна пандемія Covid — багато країн істотно постраждали в наслідок цього небезпечного захворювання. Та не тільки це вірусне захворювання докучає українцям та всьому світові. Багато інших небезпек вражає українців, і не тільки під час сезонних захворювань. Є й багато інших причин своєчасно звернутися в лабораторію.

Тому дуже важливо вчасно здавати планові аналізи, щоб отримати необхідну інформацію про свій стан. Крім того, своєчасне проходження професійного медогляду також вимагає певних данних про внутрішній стан. Зараз ви можете зробити зручні аналізи Київ , просто записавшись в лабораторію он-лайн. Відома спеціалізована компанія «Ескулаб» робить їх якісно та швидко, за допомогою найсучаснішого обладнання. Зручне розташування, досвідчені фахівці, найкраще обладнання чекають вас.

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Які аналізи частіше за все замовляють кияни

Найчастіше в Україні роблять загальний аналіз крові та сечі, а також калу. Іноді це вимоги медкомісії щодо прийому на роботу, іноді — направлення від лікаря при терапевтичних захворюваннях. Ще нещодавно на першій позиції був тест на коронавірус.

Наступна група – розширений набір аналізом при плануванні вагітності для сімейних пар. Тут перелік аналізів дещо більший за звичайний. Однак він робиться також досить швидко.

Далі за кількістю звернень йде набір аналізів перед операцією в клініці. Він займає стільки часу, як і попередній. Як правило, це все — стандартні набори аналізів, які завжди під рукою в лабораторії, а досвідчені фахівці легко і правильно з ними справляються. При цьому відбір матеріалу практично безболісний і все робиться в максимально комфортних умовах. Кожен паціент завжди задоволений своїм результатом.



Більш складні завдання

Лабораторія «Ескулаб» виконує також повний набір складних аналізів. Тут можливо замовити та зробити набір аналізів з імунології та алергології, біохіміїчні, гормональні. Вам також зроблять весь набір аналізів з цитоморфології, молекулярно-генетичного напрямку, а також складні бактеріологічні дослідження на замовлення лікарів.

Все обладнання та реагенти використовуються лише від провідних західних виробників , що є додатковою гарантією якості роботи лабораторії. Тому не гайте часу, та своєчасно звертайтеся для вирішення своїх медичних потреб, не відкладаючи їх на потім.