В ISW пояснили, чому Путін оголосив про завершення мобілізації у РФ

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про завершення мобілізації, аби зробити можливим проведення осіннього призову на строкову службу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що 28 жовтня російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосили про закінчення мобілізації. Шойгу пообіцяв, що надалі військові комісаріати набиратимуть лише добровольців і контрактників. Він стверджує, що Росія мобілізувала 300 тис. осіб, 82 тис. з яких дислокуються в Україні, а 218 тис. навчаються на російських полігонах.

«Путін, ймовірно, припинив мобілізацію в Росії, щоб звільнити адміністративні та навчальні можливості для осіннього призову, який розпочнеться 1 листопада. Росіяни не мають можливостей одночасно готувати 218 тис. мобілізованих та 120 тис. призовників», — вважають в ISW.

Аналітики констатували, що мобілізація у РФ навряд чи суттєво вплине на бойову міць Росії. Вони зазначають, що Путін заявив, що половина мобілізованих відправиться на фронт, а інші — опиняться у підрозділах, які виконують допоміжні завдання. Якщо таке співвідношення справді застосовується, це означає, що загалом 150 тис. мобілізованих будуть розгорнуті для виконання бойових завдань в Україні після завершення навчання, орієнтовно у листопаді.

«Розгортання Росією 41 тис. погано навчених мобілізованих в Україні, можливо, тимчасово зміцнило російські оборонні лінії, хоча вони ще не зіткнулися з повною вагою великого та підготовленого українського контрнаступу. Вони суттєво не збільшили бойову міць Росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тис. мобілізованих навряд чи змінить траєкторію війни», — дійшли висновку в ISW.