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В Евросоюзе сравнили речь Путина с Оруэллом

Оруэлловским» назвали в Еврокомиссии выступление Владимира Путина 27 октября. «В речи Путина неправильное есть правильное, правильное есть неправильное, правда есть ложь, а ложь есть правда», — заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе в пятницу, 28 октября.

Именно Россия ведет незаконную неспровоцированную войну против Украины, именно вооруженные силы РФ стоят за зверствами и военными преступлениями против гражданского населения Украины, женщин и детей, подчеркнула она. «Это Россия грубо нарушает международное право и Устав ООН, а ее агрессивные действия угрожают миру и безопасности не только в Европе, но и чреваты серьезными последствиями для всего мира», — указала Массрали.

29 октября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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