росіяни готують сценарій залучення білоруської армії як головної ударної сили

Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, вважає, що білорусам ще знадобиться декілька місяців на ідеологічну обробку своїх військових, після чого у нас будуть сигнали про формування ударних угруповань

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Схоже, що росіяни все-таки готують сценарій, щоб залучати білоруську армію як ударну силу, яка має наступати у першому ешелоні з півночі до Києва. Якщо розшифровувати більш предметно, що означають білоруські заходи про ескалацію та бойову підготовку, то було декілька картин, які виглядають дещо гротескно та смішно. А саме, російські окупанти показали білоруським військовим трофейні зразки німецьких гранатометів Panzerfaust та відпрацьованих пускових установок до Javelin, а білоруські військові похизувалися, що вони начебто напрацювали «іноваційні» методи захисту від наших протитанкових ракет у вигляді не тільки мангалу на башті танка, а і відра з палаючими дровами позаду танка. За задумами білоруських військових це має відволікати голівку самонаведення Javelin від влучення у танк. Очевидно, що це технічно неграмотно і взагалі якась архаїка», — прокоментував військовий експерт.

Іван Киричевський зазначив, що з усім тим у Білорусі проводять військові заходи бойової підготовки та відпрацьовують проведення наступальних дій. Також за участю Лукашенка провели огляд стану медичної служби білоруської армії. Очевидно, що білоруси зробили висновки щодо одного зі слабких місць російської армії – це високі санітарні втрати, тому що росіяни поранених не довозять до шпиталів і вони помирають через погану медичну допомогу. А Лукашенко думає, що його армія зможе цей момент проскочити.

«Ще один момент, на який варто звернути увагу, що Білорусь прискорила роботи з виготовлення своїх розвідувально-ударних безпілотників. Крім того, білорусам ще знадобиться декілька місяців на ідеологічну обробку своїх військових, після чого і будуть у нас сигнали про формування ударних угруповань. Така не дуже радісна складається картина», — підсумував Киричевський.