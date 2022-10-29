Польща ускладнила працевлаштування для громадян РФ

Влада Польщі прийняла рішення скасувати спрощену процедуру працевлаштування для росіян. Причиною для цього стала війна РФ проти України

Про це заявила міністерка з питань сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малаг.

«Якщо підприємці хочуть працевлаштувати громадян Росії на підставі дозволу на роботу, вони вже не звільнені, як раніше, від тестування ринку праці», — пояснила вона.

Міністр заявила, що Польща побоюється зростальних міграційних ризиків із Росії.

Зазначається, що спрощеним працевлаштування залишилося лише для громадян Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдови, України. Проста процедура працевлаштування дозволяла роботодавцям уникати перевірок, пов’язаних із необхідністю насамперед шукати працівників серед польських безробітних. Наприкінці першого півріччя у Польщі на підставі спрощеної процедури працювало близько 13 тисяч росіян.