Кличко повідомив про підсилення неба над Києвом «новим ППО»

Українську столицю захищено «новим обладнанням» протиповітряної оборони
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в етері телеканалу «Київ».
Коментуючи російські удари щодо критичної інфраструктури, Кличко заявив, що провів нараду з українськими військовослужбовцями з приводу важливості захисту київських об’єктів енергопостачання.
«Мене військові запевнили, що зараз уже прийшло нове обладнання ППО до столиці. Повітряний простір буде ще більше захищений. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами-камікадзе та ракетами вже не відбуватиметься», – сказав Кличко.
Він не уточнив, про яку саме систему ППО йдеться.
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