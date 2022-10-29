Кличко повідомив про підсилення неба над Києвом «новим ППО»

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в етері телеканалу «Київ».

Коментуючи російські удари щодо критичної інфраструктури, Кличко заявив, що провів нараду з українськими військовослужбовцями з приводу важливості захисту київських об’єктів енергопостачання.

«Мене військові запевнили, що зараз уже прийшло нове обладнання ППО до столиці. Повітряний простір буде ще більше захищений. Сподіваємося, що атак та провокацій з дронами-камікадзе та ракетами вже не відбуватиметься», – сказав Кличко.

Він не уточнив, про яку саме систему ППО йдеться.