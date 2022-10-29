70 250 росіян, 273 літаки та 252 гелікоптери: втрати окупантів

З 24 лютого до 29 жовтня окупанти втратили близько 70 250 військових, 2659 танків, 1406 безпілотників, 273 літаки та 252 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
особового складу — близько 70 250 (+550) окупантів
танків — 2659 (+19) од.
бойових броньованих машин — 5401(+23) од.
артилерійських систем — 1708 (+9) од.
реактивних систем залпового вогню — 380 (+1) од.
засобів ППО — 195 (+3) од.
літаків — 273 (+1) од.
гелікоптерів — 252 (+1) од.
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1406 (+5) од.
крилатих ракет — 351 (+0) од.
кораблів/катерів — 16 (+0) од.
автомобільної техніки й автоцистерн — 4107 (+19) од.
спеціальної техніки — 152 (+1) од.
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