Зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей, — ООН » 70 250 росіян, 273 літаки та 252 гелікоптери: втрати окупантів З 24 лютого до 29 жовтня окупанти втратили близько 70 250 військових, 2659 танків, 1406 безпілотників, 273 літаки та 252 гелікоптери Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять: особового складу — близько 70 250 (+550) окупантів

танків — 2659 (+19) од.

бойових броньованих машин — 5401(+23) од.

артилерійських систем — 1708 (+9) од.

реактивних систем залпового вогню — 380 (+1) од.

засобів ППО — 195 (+3) од.

літаків — 273 (+1) од.

гелікоптерів — 252 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1406 (+5) од.

крилатих ракет — 351 (+0) од.

кораблів/катерів — 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн — 4107 (+19) од.

спеціальної техніки — 152 (+1) од.