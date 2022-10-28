ЗСУ відбили атаки РФ в районах 13 населених пунктів, ворог завдав 15 авіаударів і 1 ракетний

Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За добу українські підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Так, протягом доби противник завдав 15 авіаційних та один ракетний удар, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам’янка, Новогреднєве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар’їнка і Павлівка на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосування ударних дронів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському та Слобожанському напрямках – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водолаги, Гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області та Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області;

– з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водолаги, Гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області та Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яковлівка;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яковлівка; на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах 15 населених пунктів. Серед них — Білогір’я, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Також Генштаб зазначає, що триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області.

«Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, «націоналізованих» підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ», — йдеться в повідомленні.