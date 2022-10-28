Завод компанії Baykar в Україні планують побудувати за два роки

Про це він повідомив Reuters.

За словами Халюка Байрактара, попри перешкоди, створені вторгненням Росії в Україну, плани з будівництва заводу просуваються.

«Наш план реалізується», — сказав очільник Bayka.

За його словами, вони вже завершили фазу детального проєктування та мають при собі вже готовий архітектурний проєкт. Тепер вони розпочинають будівництво. Закінчити його компанія планує упродовж двох років.

Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar. Зокрема безпілотник Akinci, безпілотний винищувач Kizilelma (Golden Apple), які зараз розробляють, використовують українські двигну від Мотор Січ та Іваченко-Прогрес.