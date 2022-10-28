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Задача росіян — вимотати ЗСУ мобілізованими

Головна проблема російської армії станом на зараз — особовий склад, його намагаються поповнити в будь-який спосіб

Про це в ефірі Еспресо заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

«У росіян критична ситуація з особовим складом. Вони забирають, кого можуть, але в них не вистачає одягу і амуніції, щоб забезпечити свіжо мобілізованих. Вони беруть всіх, в тому числі і зеків. Їхня задача — вимотати нас, бо в них немає новітнішої техніки. У них часто змінюється ситуація, бо особовий склад — це головна проблема. Вони його намагаються поповнити в будь-який спосіб,» — розповів він.

28 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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