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В Херсоні солдатів армії РФ більше, ніж жителів міста, — голова міської ВА

окупанти в Херсоні

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що в місті Херсон перебуває велика кількість особового складу армії РФ

Про це вона повідомила в етері телеканалу «Еспресо»

«Мушу зазначити, що коли росіяни оголосили евакуацію з тимчасово окупованого Херсона, то люди потроху виїздили з міста. В тому числі під прикриттям евакуації населення, багато російських солдатів переодягалися в цивільний одяг і також покидали Херсон», — розповіла Лугова.

Голова міської ВА також додала, що росіяни масово вивозять все, що встигли награбувати в українців

«Російські солдати покидали Херсон разом зі своїми сімʼями. Також вони активно вивозили все, що встигли награбувати. Проте сьогодні в Херсоні все ще залишається велика кількість російських солдатів. І люди на окупованих територіях, з якими я спілкуюсь, говорять, що солдатів армії РФ на вулицях Херсона більше, ніж мешканців міста», — додала вона.

28 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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