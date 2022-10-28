США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією

Державний департамент США в четвер представив План із протидії незаконному перенаправленню певних сучасних видів звичайних озброєнь у Східній Європі.

Про це повідомляє «Європейська правда».

План, як зазначається в пресрелізі Держдепу, «відображає нашу відданість відповідальній практиці передачі озброєнь, наше тривале, постійне і ефективне партнерство з Україною та іншими партнерами в галузі безпеки, а також десятиліття успішної міжнародної співпраці з виявлення і припинення незаконної торгівлі зброєю в усьому світі».

Там пояснюють, що під час бойових дій в Україні існує ризик незаконного потрапляння західної зброї російським військам, найманцям та «недержавним акторам», передусім – переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових ракет.

«Український уряд взяв на себе зобов’язання забезпечити належну охорону та облік переданого оборонного обладнання американського походження, хоча ми визнаємо, що хаотичний характер бойових дій може ускладнити це завдання», – пояснюють в зовнішньополітичному відомстві США.

План передбачає такі ключові заходи:

посилення спроможності сил безпеки в Україні та сусідніх державах обліковувати та зберігати зброю і боєприпаси під час передачі, зберігання та розгортання;

посилення захисту кордонів в Україні та сусідніх державах;

розбудова спроможності сил безпеки, правоохоронних органів та органів прикордонного контролю в Україні та сусідніх державах щодо стримування, виявлення та перекриття незаконного обігу певних сучасних видів звичайних озброєнь.

«Розпочавши цю війну, Росія несе відповідальність за будь-яке незаконне потрапляння зброї в чужі руки. Найбільш ефективним шляхом до деескалації конфлікту і будь-якого ризику незаконного перенаправлення зброї було б припинення Росією війни, яку вона розпочала, і виведення військ із усієї суверенної території України», – наголошують у Держдепі США.