Ріанна випустила пісню, що стане саундтреком до «Чорної пантери» після довгого відпочинку

Про це повідомляє Pitchfork.

«Lift Me Up» стала першою піснею, випущеною популярною артисткою за шість років. Композиція стане саундтреком до фільму «Чорна пантера: Ваканда назавжди», премʼєра якого в Україні і світі відбудеться 10 листопада 2022 року.

Композицію Ріанна написала разом з авторкою та композиторкою Темс, продюсером Людвігом Геранссоном і режисером фільму Marvel Раяном Куглером, як данину пам’яті покійному Чедвіку Боузману. Чедвік Боузман зіграв супергероя Чорну пантеру у фільмах кіновсесвіту Marvel «Перший месник: Протистояння» 2016 року та «Чорна пантера» 2018-го.

Також Ріанна випустила інструментальну версію треку.

«Після розмови з Раяном, почувши його настанови до фільму та пісні, я хотів написати щось, що передавало б тепло обіймів усіх людей, яких я втратив у своєму житті. Я намагався уявити, що було б, якби я міг заспівати їм зараз і висловити, як я сумую за ними. Ріанна була для мене натхненням, тому почути цю пісню в її виконанні — велика честь», — наголосила Темс.

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