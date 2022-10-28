Повне розгортання двох батарей NASAMS можна очікувати у листопаді

Про це йдеться в етері Еспресо.

«NASAMS – це один з найсучасніших зенітних ракетних комплексів і за своїми характеристиками такий як і німецькі комплекси IRIS-T. NASAMS при використанні деяких типів ракет може діяти на дальності до 80-120 км. Ці комплекси стоять на озброєнні 11 країн світу, включно з Україною. Ще чотири країни ведуть переговори. Про ефективність цих комплексів говорить те, що вони захищають Білий дім», — зазначив військовий експерт.

Валерій Рябих пояснив, що адаптація цих комплексів щодо використання в Україні почалася ще задовго, тому що до складу комплексів NASAMS входять радари Sentinel, які вже потрапили до нас на початку літа цього року та інтегровані до загальної системи протиповітряної оборони для відпрацювання комунікацій зі всіма системи, які наразі використовуються.

«Як відомо, дві батареї NASAMS ще перебувають на етапі постачання, але за інформацією від виробника ці комплекси передані до США. А повне розгортання можна очікувати вже наступного місяця. Комплекси NASAMS будуть суттєвим додатком до нашої ППО», — підкреслив Рябих.