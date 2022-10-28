Пентагон: Росія поки не планує застосування «брудної бомби»

Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що американська сторона поки не бачить ознак підготовки Росією провокації з використанням «брудної бомби», в чому вона звинувачує Україну.

Як повідомляє «Європейська правда», про це Остін сказав на брифінгу в четвер, представляючи Національну стратегію оборони США.

«Ми не бачили нічого, що б вказувало на те, що Путін ухвалив рішення про застосування «брудної бомби». Також ми не бачили ніяких ознак, що таке планує Україна. Насправді ж українська влада заявила нам, що такого в їхніх планах немає», – сказав глава Пентагону.

Він підкреслив, що США «важливо говорити і з союзниками, і з противниками, аби гарантувати, що ми зменшуємо градус небезпечної риторики і підтримуємо канали зв’язку».

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.