На будинок спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі здійснено напад: поранено її чоловіка

На будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі було скоєно напад, внаслідок якого поранено її чоловіка.

Про це повідомляє пресслужбі Білого дому.

Пол Пелосі, чоловік спікера палати представників, отримав поранення після проникнення злочинця до будинку пари в Каліфорнії рано-вранці в п’ятницю. Самої Пелосі вдома в момент нападу не було.

Нападник перебуває під вартою, мотиви нападу розслідуються. Пол Пелосі доставлений до лікарні, де отримує медичну допомогу і, як очікується, повністю одужає.

82-річна Ненсі Пелосі є першою жінкою на посаді спікера Палати представників США. На момент вступу на цю посаду вона стала найвисокопоставленішою жінкою в американській історії — третьою після президента та віцепрезидента.

Пелосі відома своєю активною позицією: виступала за імпічмент Дональда Трампа, проти збільшення військового контингенту США в Іраку, відкрито критикує політику Китаю тощо. У 2022 році Пелосі активно відвідувала зони світу, де загострювалися військово-політичні конфлікти: Тайвань на тлі конфлікту з Китаєм, Вірменію на тлі загострення конфлікту з Азербайджаном. У травні Пелосі приїжджала із візитом до Києва.