Деревянные кровати для здорового сна и полноценного отдыха

Деревянные кровати – это красота текстуры, экологическая чистота, надежность и долговечность. Подобные модели смотрятся очень стильно, находят свое место практически в любом интерьере, вне зависимости от его стилистики. Компания LORI занимается производством кроватей из безопасных древесных материалов. Они радуют изысканным оформлением и прочностными характеристиками. Благодаря возможности индивидуального изготовления можно получить изделие в точном соответствии со своими пожеланиями.

Плюсы деревянных кроватей

Купить деревянную кровать – отличное решение. Такие изделия обладают значительным количеством достоинств, среди которых:

прочность;

надежность;

добротность и солидность;

высокая плотность, что гарантирует устойчивость к нагрузкам и царапинам;

красота текстуры – срез дерева имеет уникальный рисунок, который можно подчеркнуть или раскрыть с помощью лаков, морилки;

податливость и возможность получить практически любую форму;

легкость ухода – достаточно протирать изделие от пыли и периодически обрабатывать средством для защиты от пересыхания;

экологическая чистота и безопасность.

Каждая кровать от LORI индивидуальна и неповторима. Она украсит интерьер и главное – подарит здоровый сон.

Почему стоит выбрать компанию LORI?

LORI – проверенный и надежный украинский производитель, который занимается изготовлением предметов мебели из экологически чистой дубовой древесины. Они радуют отменными эксплуатационными характеристиками. Результатом покупки такого изделия станут здоровый сон, удобство, длительный срок службы.

К ключевым преимуществам сотрудничества с компанией LORI относят:

Использование лучших материалов. Изделия производятся из экологически чистой дубовой древесины, которая заготавливается в Полтавской области. Поэтапный контроль. Весь производственный процесс контролируется, начиная отбором древесины в лесу и заканчивая доставкой покупателям. Доступные цены и наличие акций. Это возможно, потому что LORI занимается всем производством самостоятельно, без посредников и привлечения сторонних подрядчиков.

Компания LORI предоставляет отличные условия сотрудничества. Выбирайте желаемые деревянные кровати на заказ и наслаждайтесь длительностью, удобством эксплуатации и эстетикой. А если у вас остались вопросы, обратитесь к менеджеру по телефону.