Британська розвідка зафіксувала перехід військ РФ до оборони

Російські війська переходять в оборону на більшості ділянок фронту в Україні

Про це йдеться в огляді Міноборони Великої Британії.

Описуючи події на Херсонщині, британська розвідка зазначає, що російське військове командування з огляду на значну недоукомплектованість підрозділів посилила їх нещодавно мобілізованими резервістами, зокрема на захід від Дніпра.

В огляді зазначено, що у вересні 2022 року російські офіцери описували роти на Херсонському напрямку як такі, що складаються з шести-восьми осіб кожна. При цьому роти повинні налічувати щонайменше 100 людей.

«За останні шість тижнів спостерігається чіткий перехід російських сухопутних військ до довгострокової, оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Це, ймовірно, пов’язано з більш реалістичною оцінкою того, що вкрай недоукомплектовані, погано підготовлені сили в Україні наразі здатні лише до оборонних операцій», — зазначає британська розвідка.

Однак, на думку фахівців Міноборони Великої Британії, навіть якщо Росії вдасться закріпити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.

«Аби повернути ініціативу, їй необхідно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і проводити власні широкомасштабні наступальні операції», — йдеться в огляді.

У Генштабі не виключають, що російські війська можуть улаштувати серію терактів під час відступу з окупованих територій.