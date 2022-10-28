Байден вважає, що Путін може використати ядерну зброю

Президент США Джо Байден висловив у четвер скептицизм щодо коментаря президента Росії Владіміра Путіна про те, що він не мав наміру використовувати ядерну зброю в Україні.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Reuters.

Путін у своїй промові раніше в той же день применшив ядерне протистояння із Заходом, наполягаючи на тому, що Росія не погрожувала застосувати ядерну зброю і лише відповіла на ядерний «шантаж» з боку західних лідерів.

«Якщо він не має наміру, чому він продовжує говорити про це? Чому він говорить про можливість застосування тактичної ядерної зброї?» — сказав Байден.

«Він дуже небезпечний у своєму підході до цього», — зазначив він.

Путін та інші офіційні представники РФ особи неодноразово заявляли протягом останніх тижнів, що Росія може використати ядерну зброю для захисту своєї територіальної цілісності — зауваження, які на Заході інтерпретуються як неявні погрози використати її для захисту частин України, які, за твердженням Росії, були анексовані.

Раніше в інтерв’ю телеканалу CNN речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що, можливо, Росія розглядає можливість застосування так званої «брудної бомби» і створює привід для звинувачення України. Але, за його словами, Сполучені Штати поки що не бачать жодних ознак того, що це обов’язково так.

«Вони часто звинувачують інших у тому, що роблять самі або збираються робити. Ось чому ми повинні сприймати це серйозно», — сказав Кірбі про звинувачення Путіна.

«Я також скажу вам, що ми не бачимо жодних ознак, навіть сьогодні, що росіяни планують використовувати брудну бомбу або навіть готуються до цього», — додав він.