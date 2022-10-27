Зеленський схвалив збільшення видатків Держбюджету на 387 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік на більш ніж 386 млн гривень шляхом здійснення додаткових внутрішніх запозичень

Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

Документ передбачає додаткові витрати на нацбезпеку та оборону по загальному фонду в розмірі 386 865,5 млн гривень із урахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів. Так, для Міністерства оборони та Державної спеціальної служби транспорту виділено 365,15 млрд гривень, з них на оплату праці – 219,13 млрд гривень.

Для системи МВС, до складу якої входять Національна поліція, Державна прикордонна служба, Нацгвардія та ДСНС України, додатково виділено 12,90 млрд гривень, з них 5,84 млрд гривень — на зарплати.

Для Головного управління розвідки Міноборони України передбачено додаткові 3,17 млрд грн, а для СБУ — ще 3,74 млрд гривень.

Окрім того, передбачено додаткові кошти для адміністрації Держспецзв’язку, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки.

За спеціальним фондом 10 млн гривень буде скеровано Укравтодору — на реалізацію проєкту за підтримки уряду Великої Британії та Північної Ірландії.