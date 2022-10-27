Відкрий таємницю алхімії зі слотом Alchemy

Слот Alchemy має 5 барабанів і 10 платіжних ліній, і це ще одна інноваційна слот-гра, створена на кухні Relax Gaming. Це спільний проект Storm Gaming і Relax Gaming, натхненний таємним світом перетворення основних елементів у дорогоцінні камені. Почніть подорож у невідоме та відкрийте для себе таємницю цієї надзвичайної науки в будь-якому з казино vkursi.te.ua Космолот, де ви можете грати по-справжньому на гроші, або у демо-режимі.

Як грати в слот Alchemy

Робіть ставки, і давайте перевіримо, чи справді те, що блищить, є золотом.

Натискання кнопок +/- збільшує або зменшує розмір ваших ставок.

У грі барабани закрутяться, коли ви виберете рівень ставки.

Автоматична гра запускає барабани для вибраної автоматичної кількості обертань.

Особливості слота

Дикий символ може замінити всі символи в грі, щоб допомогти формувати виграшні комбо, за винятком Scatter.

Крім того, Wilds додасть додаткові безкоштовні обертання та символ покращення, де він покращить найнижчі преміальні символи на барабанах.

Безкоштовні обертання

Сонце — це символ розкиду в грі, який може запускати безкоштовні обертання, якщо вам вдається отримати принаймні 3 з них будь-де на барабанах під час того самого обертання та отримати 10 обертань. 3 Scatter не тільки активують функцію безкоштовних обертань, але й отримують виплати Scatter. Крім того, якщо протягом цієї функції ви отримаєте додаткові 3 Scatter, ви виграєте додаткові оберти.

Висновки про слот

Слот Алхімія розроблена в середньовічній тематиці, що не дивно, тому що алхімія зачарувала всіх у цей вік і час. З такою темою, чесно кажучи, ми очікували побачити більше всього: більше функцій, більше перемог, просто більше. RTP становить 95,41%, а максимальне обмеження встановлено на x1541 із середньою волатильністю. Алхімія — добре відоме мистецтво створення багатств, і ми не сумніваємося, що цей шматок каменю можна перетворити на будь-який самородок золота.