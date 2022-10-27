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В Україні переналаштували ППО на боротьбу з дронами

Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов зауважив, що українське ППО вже вдало протидіє іранським дронам Shahed 136

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«100% атаки з боку Росії будуть продовжуватися і ми до них готуємось. Вчора було випущено ще 16 дронів-камікадзе Shahed 136, 14 було збито. Ми стали в плані роботи протидії до них адаптивними», — зауважив Смірнов.

За його словами, в Україні переналаштували ППО і під загрозу дронів.

«Ця загроза буде достатньо критичною тиждень — півтора, після чого вона вже не буде мати такого критичного значення. Ми бачимо, що з 16 збивають 14, а два долітають — це дуже гарний показник. Звичайно, хотілося збивати абсолютно всі дрони, але ми активно над цим працюємо», — зазначив Смірнов.

27 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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