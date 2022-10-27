Українці зменшили електроспоживання на 5-10%

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Ми бачимо, що більшість українців прислухались до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії. Якщо говорити про масштаб всієї країни — економія становить 5-10%, це тисячі мегават, показник суттєвий», — сказав Герус.

Він зазначив, що це допомагає енергетикам працювати над ремонтом об’єктів критичної інфраструктури. Так, при відсутності російських ракетних обстрілів енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення.

«Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п’ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз тривають, щоб в майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію», — наголосив Герус.