Сунак із Шольцом погодилися підтримувати санкційний тиск на РФ і допомагати Україні

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер провів першу телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пише «Європейська правда», про це повідомили в офісі британського прем’єра.

Сунак і Шольц обговорили партнерські відносини під час перебування на посадах міністрів фінансів своїх країн і висловили сподівання, що «продовжать розбудовувати дружні відносини на посадах лідерів».

«Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем’єр-міністр (Британії) та канцлер (Німеччини) погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери обговорили співпрацю між Великою Британією та Європейським Союзом щодо спільних викликів, зокрема Росії та глобальної енергетичної безпеки.

Раніше Сунак провів телефонні розмови з президентами США та України.