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США закликали Іран припинити надсилати РФ зброю для вбивств українців

Білий дім

У Білому домі застерегли владу Ірану від постачань до Росії зброї, яку агресор направляє по мирних українцях

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

Вона висловила стурбованість тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи керування протестами.

«Спираючись на великий досвід РФ в придушенні демонстрацій, докази того, що Іран допомагає Росії в її війні проти України є очевидними й загальнодоступними», — сказала вона.

Жан-П’єр зазначила, що більше Іран і Росія стають ізольованими, то більше вони зближаються.

«Наш меседж Ірану є дуже чітким: припиніть убивати свій народ і припиніть надсилати зброю в Росію для убивств українців», — наголосила речниця Білого дому.

27 октября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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