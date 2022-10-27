США вимушені переглянути план обмеження цін на російську нафту

Через скептицизм інвесторів і зростаючі ризики на фінансових ринках США вимушена переглянути план обмеження цін на російську нафту

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що США та ЄС, імовірно, застосують м’якші обмеження стосовно цін на російську нафту. Так, ціна може бути вищою, ніж передбачалось раніше. У цьому братимуть участь країну G7, а також Австралія й Південна Корея. Посадовці G-7 прагнуть також залучити Нову Зеландію та Норвегія. Зазначають також, що ключові торгові партнери Росії — Індія та Китай — не братимуть участь в обмеженнях.

Попередній план передбачав обмеження цін на рівні 40-60 доларів за барель із тенденцією до нижньої межі. Утім зараз деякі посадовці розглядають верхню межу діапазону та навіть вищу ціну. При цьому деякі чиновники визнають, що таке рішення дозволить Росії й надалі отримувати значні доходи від продажів нафти. Проте зазначають, що обмеження нафтових цін для Росії все ще перебувають на стадії розробки.

У вересня Росія отримала 15 млрд від продажу нафти. Ціна на нафту Brent у середу становила 96 доларів за барель, у той час, як у березні, невдовзі після вторгнення РФ в Україну, її ціна складала 139 доларів за барель.

Середня ціна марки Urals, основи російського експорту, упродовж трьох років становила 63 долари за барель. Станом на кінець минулого тижня ця ціна сягнула близько 74 доларів за барель.

Зростання цін на нафту відіграють важливу роль у проміжних виборах у США, які відбудуться 8 листопада. Президент США Джо Байден намагався стримати різке зростання цін для автомобілістів США після вторгнення Росії, зокрема шляхом рекордного вивільнення запасів нафти в США.

Очікується, що обмеження нафтових цін в остаточному вигляді буде оголошено до 5 грудня. Тоді ж набудуть чинності санкції ЄС щодо таких послуг, як-от страхування, брокерство та фінансова допомога, пов’язана з транспортуванням російської нафти міжнародним споживачам.