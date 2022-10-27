Росіяни за добу завдали по Україні 18 авіаударів і 56 разів обстріляли з РСЗВ

Окупанти 26 жовтня завдали по Україні чотирьох ракетних і 18 авіаударів, 56 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Росіяни намагаються утримати тимчасово окуповані території та зосереджується на тримуванні українських військових на окремих напрямках. Водночас вони не припиняють наступальних дій на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Упродовж 26 жовтня Сили оборони відбили ворожі атаки в районах Білогорівки на Луганщині та Бахмута, Іванграда, Соледара, Майорська, Красногорівки й Мар’їнки на Донеччині.

Росіяни обстрілюють українські позиції вздовж лінії фронту, проводять фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі Дніпра, активно ведуть повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, окупанти руйнують критичну інфраструктуру та цивільні помешкання. Протягом доби вони завдали по україні 18 авіаційних і чотирьох ракетних ударів, а також 56 разів відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню. Під ворожими обстрілами опинилися Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася. Білорусь підтримує війну РФ проти України та надає свої територію, повітряний простір, інфраструктуру для атак. Є загроза ракетних і авіаударів, зокрема за допомогою ударних дронів.

На інших напрямках окупанти вели вогонь:

на Слобожанському — з території РФ мінометами, ствольною й реактивною артилерією в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця;

на Куп’янському — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Берестового, Кислівки, Котлярівки та Фиголівки;

на Лиманському — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів, Торського, Ямполівки, Спірного, Невського, Верхньокам’янського та Зарічного;

на Бахмутському — з танків і реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля й Озарянівка;

на Авдіївському — у районах Мар’їнки, Водяного, Новомихайлівки, Первомайського, Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя та Новокалинового.

на Новопавлівському та Запорізькому — з артилерії в районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли райони 20 населених пунктів неподалік від лінії фронту. Під вогнем із реактивної артилерії опинився Нікополь.