Рэпер Канье Уэст перестал быть миллиардером — Adidas с ним попрощался

Рэпер Канье Уэст перестал быть миллиардером, после того как компания Adidas расторгла с ним деловые отношения. Об этом сообщает Hypebae.

Компания Adidas приняла решение приостановить сотрудничество с рэпером на фоне скандалов вокруг Канье: сначала он раскритиковал движение в поддержку темнокожих людей Black Lives Matter, а позже опубликовал ряд антисемитских постов в инстаграме* и твиттере (заблокирован в России). В своих постах Уэст упрекал своего коллегу P. Diddy в поддержке со стороны «влиятельных евреев», а позже заявил, что «еврейские медиа» заблокировали его аккаунты.

Сообщение о завершении сотрудничества компании с рэпером появилось на сайте компании: «Adidas не терпит антисемитизма и любого другого проявления языка вражды».

Сотрудничество Уэста с Adidas, при котором была создана линейка одежды и обуви Yeezy, оценивалось в 1,5 млрд долларов. На данный момент состояние рэпера составляет 400 миллионов долларов.

В Adidas уточнили, что сохранят все права на дизайн существующих товаров Yeezy. При этом из-за сотрудничества с рэпером компания Adidas недополучит 250 миллионов долларов прибыли в этом году, акции компании упали на 4%.

Сам Канье Уэст решение Adidas прекратить сотрудничество с ним пока не комментировал.

Помимо Adidas, решение прекратить сотрудничество с музыкантом приняли также компания Kering (Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta) и журнал Vogue. Также «отменить» рэпера призвали и в музыкальной индустрии.

Канье Уэст хотел решить вопрос с прекращением сотрудничества через суд и ранее нанял адвоката Камиллу Васкес, которая стала известна благодаря победе в громком судебном процессе между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Вчера, однако, стало известно, что Васкес отказалась от сотрудничества с Уэстом.

Ранее Канье принял решение приобрести собственную социальную сеть — платформу Parler, известную как соцсеть для ультраправых. Кроме того, стало известно о планах Уэста создать собственный мини-город с жилыми домами и магазинами.