Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – аналітики

Риторика Путіна показує, що він не зацікавлений у переговорах з Україною, а також зберігає максималістські цілі війни, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

За оцінкою інституту, риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і зберігає максималістські цілі війни.

Путін заявив, що Україна «втратила суверенітет» на зустрічі з представниками органів безпеки Співдружності Незалежних Держав (СНД) 26 жовтня, а також що США використовують Україну для «тарану» проти Росії.

У той же час російські окупаційні чиновники в Херсонській області намагаються пом’якшити інформаційні наслідки хаосу, спричиненого початковим виведенням російських військ із західного берега Дніпра.

Російські війська здійснили наступ на Тернову, Харківська область, ймовірно, для того, щоб заблокувати там українські війська і не дати їм змоги посилити українські контрнаступальні операції в інших місцях.

Російські офіційні особи продовжили визнавати, що Росія депортує дітей до Росії під виглядом усиновлення та канікул.

Росія також продовжує використовувати привід рекреаційних поїздок для депортації українських дітей до Росії та на окуповану Росією територію.

Основні висновки ISW: