Польща змінить правила перебування для українців 3 січня 2023

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.

Зазначається, що українські біженці будуть зобов’язані отримати PESEL, польський ідентифікаційний номер. Він зберігатиметься у додатку «Дія пл» (електронний документ, який показує ім’я, прізвище, присвоєний номер PESEL, дату і місце народження, громадянство для підтвердження статусу). Відповідно до нововведення, довідка про тимчасовий захист дасть право українцям перетинати польський кордон без необхідності багаторазового отримання візи.

Крім того, з 2023 року біженцям з України треба буде платити за житло. Українці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, платитимуть 50% загальної вартості (не більше 40 злотих на день), а хто проживає довше 180 днів – 75% (максимум 60 злотих на день).

Однак цей обов’язок не поширюватиметься на людей, які, наприклад, через інвалідність, вік, важку життєву ситуацію, вагітність або необхідність догляду за дітьми не можуть працювати та заробляти гроші.