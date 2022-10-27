Кремль заявил что готов сбивать сбивать используемые Украиной спутники

Россия рассматривает коммерческие спутники, используемые в ходе войны в Украине, как законные цели для удара. Об этом на заседании комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов. Спутники ещё никогда не сбивались во время реальных военных конфликтов, однако Россия отрабатывала это во время учений.

Воронцов впервые заявил о готовности сбивать спутники 12 сентября, однако это осталось практически незамеченным. 27 сентября он повторил угрозы на заседании комитета Генассамблеи ООН, следует из сообщения пресс-офиса организации.

Воронцов заявил, что США и их союзники задействовали компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях. «Коллеги, наверное, не совсем отдают себе отчёт, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах, – сказал российский чиновник. – Квазигражданская инфраструктура может оказаться «законной целью» для ответного удара».

Военные эксперты отмечают беспрецедентное использование коммерческих систем на войне в Украине. Широкое применение в украинской армии нашла система спутниковой связи Starlink Илона Маска. Она используется для связи и управления ВСУ, включая получение разведывательных данных и целеуказания с беспилотников в реальном времени. Связь предоставляется или предоставлялась компанией Viasat.