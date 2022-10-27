История казино с игровыми автоматами в Лас-Вегасе

Самым знаменитым центром азартных развлечений является город Лас-Вегас, который расположен в США, штате Невада. Это необычное место, с богатой историей и атмосферой, где удача улыбается всем подряд вне зависимости от происхождения и материального статуса.

Тяжело определить, когда Лас-Вегас стал культовым местом, этому способствовала масса событий: основание фронтира, официальное разрешение на проведение азартных игр на деньги с выводом, инвестиции мафии в XX веке, грандиозные проекты туризма и развлечений. Однако если пролить свет на историю – ответ будет более ясным.

Рождение Города Греха

В 1829 году на территории современного города был найден оазис, в котором была артезианская вода, служившая питьевой, от этого местность и прозвали Лас-Вегасом, что на испанском означает «плодородные долины». В 1905 году официально основали город, с этого момента начали свою работу важные железнодорожные пути соединяющие соседствующие штаты.

Спустя время, закрепилось мнение о широких свободах в штате, где расположился Лас-Вегас, ведь в нем, в отличие от других консервативных и традиционалистических, проводились мероприятия, противоречащие общепринятым нормам морали, по типу тех же азартных игр, праздных гуляний и жестоких мордобоев со ставками.

Переживая запреты и очередные открытия казино с игровыми автоматами на деньги, штат начал цвести за счет либеральной политики и заманчивых предложений в сфере развлечения для людей. Особенно много гостей начал принимать город в 1936 после ввода в эксплуатацию гидроэлектростанции Дамбы Гувера, которая оснащала город водой и энергией.

После Второй Мировой Войны, во время широкого влияния мафии и её инвестирования в казино и игровые автоматы которые реально дают выиграть, азартные игры обрели новый интерес у гостей со всех штатов, к тому же на руку сыграло и ужесточение законов в игорном бизнесе во всех остальных частях Америки. Что следует отметить, те казино, к которым были приложены руки мафиози – сейчас весомо пополняют бюджет Лас-Вегаса.

Краткая хронологическая справка

Резюмируя историю, лучше отразить важные события в хронологической таблице:

1829 г. Торговый караван во главе с испанским торговцем обнаружил землю с водой. 1905 г. Основание Лас-Вегаса. 1931 г. Легализация азартных игр. 1936 г. Завершение строительства дамбы Гувера. 1959 г. Установка знака «Добро пожаловать в невероятный Лас-Вегас» 1993 г. Открытие гостиницы-казино Luxor, пирамиды и сфинкса. 1997 г. Открытие гостиницы-казино New York-New York и статуи Свободы. 1999 г. Открытие гостиницы-казино Paris Las Vegas и реплики Эйфелевой башни.

Предложения Лас-Вегаса

Такое наименование как «Город Греха» Лас-Вегас приобрел из-за своей знаменитой репутации места, где можно отдохнуть, переступив свои моральные установки касательно азарта, выпивки, курения и сексуальных утех. Но не нужно думать, что на этом предложения ограничены, ведь город предлагает:

Более 80 казино с дающими игровыми автоматами;

Несколько тысяч игровых мест;

Отели;

Рестораны и бары;

Шоу и концерты;

Музеи и парки развлечений;

Национальные парки и заповедники;

Интересные факты о Лас-Вегасе

В 50-х годах на местности был развит «ядерный туризм», люди наблюдали испытания ядерных бомб на Невадском полигоне.

Лас-Вегас настолько хорошо освещен, что его видно даже из космоса!

Средняя трата за одну поездку в город греха – 591 $

Многие заведения бесплатно угощают напитками и закуской, это не сильно бьет по состоянию владельцев казино, ведь такие меры наоборот привлекают посетителей.

Вход в игорные заведения открыт для всех, за него не берут плату.

Казино часто не имеет часов и окон, человек вследствие не чувствует времени.

Заключение

В Лас-Вегасе нужно побывать не только с целью испытать удачу на дающих игровых автоматах, но и полюбоваться местной природой, архитектурой и атмосферой ночных огней. Этот город доступен для всех, в нем будут рады многим, так как его основная идея посвящена удовольствию и развлечениям, грустные люди тут встречаются редко.