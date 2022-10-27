Главный раввин России возмущён дурацкими идеями про «украинский сатанизм»

Главный раввин России Берл Лазар выступил с резкой критикой статьи помощника секретаря Совета безопасности Алексея Павлова о «неоязыческих культах» в Украине. Он заявил, что еврейская община России восприняла материал «с крайним недоумением», а содержащиеся в ней тезисы сочла оскорблением «миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России».

В Федерации еврейских общин России считают, что статья Павлова «создает причину для вражды», а Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет и прокуратуру дать оценку заявлениям помощника секретаря Совета безопасности России.

Статья Алексея Павлова под заголовком «Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы» вышла в «Аргументах и фактах» 26 октября. В ней говорится, что Украина с 2014 года в результате западных «манипуляций и политтехнологий» превратилась в «тоталитарную гиперсекту» с «неоязыческими культами». Павлов утверждает, что украинским обществом управляют «фанатики», адепты религиозных сект, которые творили «наибольшие зверства в Донбассе и в других русскоязычных регионах Украины». Далее генерал-майор ФСБ пишет о необходимости «десатанизации» Украины в ходе проведения так называемой специальной военной операции.

В тексте помощник Николая Патрушева затрагивает любавичский хасидизм (широко распространенное направление в иудаизме) и к числу одной из сект причисляет религиозное движение «Хабад», указывая, что к нему якобы принадлежат Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие украинские олигархи. Павлов утверждает, что главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство его сторонников над всеми нациями и народами.

Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совета безопасности России, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение «Хабад» не секта, а легитимная школа иудаизма. Он отметил, что сам принадлежит к этому направлению, так же как и «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России». Идеология «Хабада» основана на уважении ко всем религиям, народам и к каждому человеку, подчеркнул раввин.

Рассуждения Павлова «можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо», заявил Лазар, но пост главного раввина России не позволяет этого сделать. «Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны», – считает Лазар.

Официальный представитель движения «Хабад» в России Борух Горин считает, что подобные высказывания со стороны помощника секретаря Совета безопасности России можно оценивать как официальную позицию властей.