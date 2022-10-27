Главное о новом премьер-министре Великобритании Риши Сунаке

Риши Сунак и его жена занимают 222-е место в списке самых богатых британцев. Их состояние оценивается в 827 млн долларов — это примерно вдвое больше, чем состояние самого короля Карла III. Какова доля каждого из супругов в семейном бюджете — неизвестно, но, как пишут в британской прессе, состояние, которое Риши накопил, работая до политики в финансовой сфере, «не может сравниться с тем, каким располагает его жена-миллиардерша».

Супруга политика — его ровесница Акшата Мурти, дочь одного из самых богатых предпринимателей Индии, «отца индийского IT» Нагавары Рамарао Нарайаны Мурти. Родители Риши, хоть и обучали сына в лучших вузах мира, никогда не были богачами и принадлежали к среднему классу.

Оба деда Риши Сунака — выходцы из индийского штата Пенджаб, которые в начале прошлого века переселились с семьями в африканские колонии Великобритании. Там появились на свет родители Риши. Они перебрались в Англию, где в 1980 году родился будущий премьер-министр, его родной город — Саутгемптон.

Отец Сунака был врачом-терапевтом, мать владела аптекой, в семье подрастало трое детей, Риши старший из них. Он хорошо учился, не имел никаких проблем с поведением, был капитаном школьной команды по крикету — словом, типичный «хороший индийский мальчик», каким его запомнили знакомые. После начальной школы семья пыталась получить грант на обучение Риши в элитном Винчестер-колледже. Однако грант ему не достался, и родителям пришлось потрудиться, чтобы позволить себе оплачивать обучение сына в этом колледже. Сунак говорит, что его отец и мать вообще «многим пожертвовали«, чтобы дать ему хорошее образование.

Риши Сунак с семьей/Личный архив Риши Сунака

В колледже Риши заинтересовался политикой. Правда, несколько лет назад на встрече со школьниками он рассказывал, что в детстве мечтал стать вовсе не политиком, а джедаем (он большой поклонник «Звездных войн»). В 18 лет поступил в Оксфорд, где изучал философию, политику и экономику. Как вспоминал позже один из преподавателей, однокашники вечно подшучивали над Сунаком по поводу того, что он «хочет стать премьер-министром от консерваторов». После Оксфорда Риши отправился получать MBA в американском Стэнфорде, воспользовавшись стипендией фонда Fullbright.

Как многие студенты, в юности Сунак подрабатывал во время каникул — официантом в одном из ресторанов Саутгемптона. Первую «настоящую» работу получил в 21 год: устроился аналитиком в банк Goldman Sachs и в дальнейшем более десяти лет трудился в финансовой сфере, прежде чем начать карьеру политика. На всех своих местах работы запомнился своей «обходительностью и хорошими манерами», при этом оставался довольно незаметным, поэтому журналистам так и не удалось добиться от бывших коллег никаких скандальных подробностей.

Богатая наследница

Жена политика, Акшата Мурти, рассказывает, что ее детство было вполне обычным, без особой роскоши — «без больших праздников в честь дня рождения и с ограниченным количеством карманных денег». «Папа Акшаты — IT-магнат, но выглядят старшие Мурти настолько «немагнатно», что миссис Мурти как-то раз попросили покинуть стойку для пассажиров бизнес-класса — вид не соответствовал высокому статусу очереди», — писала об этой семье журналистка Ксения Соловьева

Акшата и Риши познакомились в Америке, когда оба учились в Стэнфорде. Девушка к тому времени успела получить образование в Институте моды, дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе. Риши вспоминает, что сразу почувствовал особую связь с ней, а также публично благодарит жену за то, что когда-то она «согласилась отказаться от каблуков и дать шанс этому коротышке с рюкзаком». Рост Сунака составляет 170 см, в Daily Mail уже отметили, что он самый низкорослый премьер-министр со времен Уинстона Черчилля, рост которого составлял 167 см.

Риши Сунак и Акшата Мурти/GettyImages.ru

Через четыре года после знакомства пара сыграла пышную двухдневную свадьбу в индийском Бангалоре, среди гостей были местные знаменитости и представители бизнес-элиты. Родители невесты тепло приняли Риши. Отец Акшаты выделил зятю должность в семейном бизнесе, но не стал возражать, когда спустя несколько лет Сунак ушел из компании ради политической карьеры.

Несколько лет после свадьбы пара жила в Индии. Акшата там занималась развитием своего бренда одежды Akshata Designs. В 2011 году о ней писал индийский Vogue. Как говорилось в статье, дизайнер хочет, чтобы ее коллекции становились «инструментом исследования индийской культуры»: она привлекала к работе мастериц из отдаленных деревень страны, активно использовала в одежде традиционные мотивы, ткани и фасоны.

«Я за то, чтобы у каждого предмета одежды была своя история, я за аутентичность, мастерство и сохранение богатого наследия, — говорила в интервью Vogue Акшата. — Мне важно делать что-то в Индии, для Индии, потому что это часть ДНК нашей семьи». Свой собственный стиль она описала как «эклектичную семь необычных вещей, купленных на улицах Мумбаи и Лос-Анджелеса», разбавленную одеждой марок вроде Gap и American Apparel, находками из винтажных магазинов и платьями Alexander Wang.

Спустя год после интервью для Vogue модный бренд Akshata Designs был закрыт — за два года существования он не принес особой прибыли. Однако это далеко не единственный бизнес супруги нового премьера. Акшате принадлежит менее одного процента акций компании ее отца Infosys, но это почти 499 миллионов долларов. Мурти владеет долей в британской компании, управляющей ресторанами Jamie’s Italian и Wendy’s в Индии, также ей принадлежит пакет акций компании, предоставляющей услуги нянь, она является директором сети фитнес-клубов, и это даже не все ее регалии.

Риши Сунак и Акшата Мурти с детьми/Соцсети

«Нравится, что жена нового премьера Великобритании — та, что из одной из самых богатых семей Индии, — прошла обязательное для любой богачки крещение личным фэшн-брендом, — пишут в телеграм-канале «Антиглянец«. — У нее вообще все по классике: учеба экономике и маркетингу — фэшн-бренд — работа в папином инвестфонде».

Путь к должности

В 2015 году Риши принял участие в парламентских выборах в округе Ричмонд и одержал победу, что было неудивительно: большинство жителей округа голосует за консерваторов на протяжении более чем 100 последних лет. Через три года пришел работать в правительство.

В 2019 году Сунак публично поддержал в предвыборной гонке Бориса Джонсона. Став премьером, тот назначил Сунака на пост замминистра финансов, а вскоре и на должность министра. Риши стал самым молодым главой британского Минфина и первым небелым, занявшим это место.

На своей должности Сунак был достаточно успешен, он отвечал за меры поддержки бизнеса в разгар пандемии, и принятые им решения СМИ называют довольно эффективными. А вот его личные отношения с Борисом Джонсоном ухудшались. В июле 2022 года на фоне секс-скандала с участием одного из членов правительства, Криса Пинчера, Риши подал в отставку. За ним последовали другие министры и личные секретари парламента — всего более 60 человек. Через несколько дней о своем уходе объявил и сам Джонсон. Не секрет, что поступок Сунака он считает предательством.

После ухода Джонсона Риши Сунак оказался одним из лидирующих претендентов на должность премьер-министра, но пост заняла Лиз Трасс. Сунак еще в ходе предвыборной гонки жестко критиковал ее план развития экономики, заявляя, что решение понизить налоги и выделить субсидии по обеспечению прожиточного минимума «подвергнет государственные финансы серьезной опасности».

Когда Трасс покинула пост спустя всего 45 дней, Сунак остался единственным претендентом на должность премьер-министра (глава палаты общин Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру).

Миллионы и скандалы

У Риши и Акшаты немало дорогой недвижимости: прессе известно о доме в центре Лондона, историческом загородном особняке в Северном Йоркшире, квартире в престижном лондонском районе Южный Кенсингтон и пентхаусе в Санта-Монике (штат Калифорния). Общую стоимость недвижимости супругов Forbes оценивает приблизительно в 18,3 млн долларов.

У пары две дочери, Анушка и Кришна. Они учатся в школе Glendower Prep вместе с дочерью Дэвида и Виктории Бекхэм, 11-летней Харпер.

Своими хобби Сунак называет крикет, футбол и кино. Самой вредной своей привычкой он считает многолетнее пристрастие к кока-коле. Алкоголь политик не признает.

Пресса пишет о его пристрастии к люксовой одежде и вообще любви к дорогим вещам, нередко это становится поводом для критики и шуток. Многие британцы считают, что политик избалован богатством и оторван от реальности. Самая известная история — о том, как этим летом Сунак для визита на строительную площадку выбрал лоферы Prada за 595 долларов. «Хватит шутить над Риши Сунаком, он просто надел на стройку самые плохие из своих ботинок», — иронизировали тогда в твиттере (заблокирован на территории РФ).

Гораздо сильнее публику возмутила тем же летом новость о том, что Риши и его супруга построили в одном из своих особняков закрытый бассейн, потратив на это солидную сумму. «Лидер тори выбрасывает 400 тысяч фунтов стерлингов на строительство бассейна, в то время как британцы затягивают пояса, чтобы оплатить растущие счета за коммунальные услуги», – писали в The Independent.

Еще один скандал связан с именем жены политика: весной выяснилось, что Акшата Мурти не платит налоги в государственную казну, так как является гражданкой Индии и не имеет статуса налогового резидента Великобритании. Сначала Мурти попыталась оправдаться, обратив внимание общественности на то, что не нарушает закон. Но после всей обрушившейся на нее критики объявила о решении сменить статус и платить налоги в британскую казну. «Порочить мою жену, чтобы ударить по мне, — это ужасно», — отреагировал Сунак на многочисленные негативные публикации об этой истории.

Что касается зарплаты Риши Сунака на новой должности, то, по информации Forbes, он будет получать более 185 тысяч долларов в год. Это вдвое больше, чем политик зарабатывал, когда был членом парламента.

По материалам: BBC, Vogue, Outlook, Forbes