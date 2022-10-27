Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень: «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла

росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведені низка критично важливих об’єктів. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Про це повідомила компанія.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

«Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів», — пишуть в компанії.

Зазначаємо, що також трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами, тощо), через які наші споживачі можуть бути без світла.