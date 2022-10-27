5 лайфхаков для покупок на Черную пятницу

Приближается ежегодная крупнейшая распродажа. Уже 25 ноября охотники за низкими ценами смогут приобрести желаемые товары. Этот период в году известен в мире самыми выгодными ценами и предложениями. Если вы планируете покупки на Черную пятницу, лучше подготовиться заранее и знать, как действовать в нужный момент. Несколько лайфхаков помогут сэкономить время и деньги.

Составьте список желаемого

Чтобы избежать импульсных и ненужных покупок в момент ажиотажа, стоит заранее определиться с тем, что вам нужно. Сначала важно выделить общие категории:

бытовые устройства;

кухонная техника;

смарт-гаджеты;

подарки.

После этого можно приступить к выбору конкретных моделей и товаров, которые вас интересуют. Чем точнее будет список, тем комфортнее пройдет для вас Черная пятница. Это важный момент, поскольку в условиях большого спроса и ограниченности акционного товара можно упустить выгодное предложение.

Мониторинг цен

Определившись с товаром, следует периодически отслеживать изменения цены на рынке накануне распродаж. Это позволит понимать масштабы акции и определить магазин, который предлагает самые выгодные варианты.

Подготовка к онлайн-шопингу

Большинство магазинов имеют как филиалы, так и сайты с каталогами. Онлайн-покупки пользуются спросом, поскольку значительно экономят время. Накануне Черной пятницы можно воспользоваться лайфхаками:

пользуйтесь функцией сравнения на сайте при выборе, это поможет определить отличия похожих товаров;

добавьте понравившийся товар в корзину заранее и отслеживайте цену, тогда в день распродаж останется только подтвердить покупку;

оставьте страницу магазину открытой за пару дней, чтобы в момент большого наплыва людей сервис не дал сбой.

Не оставляйте выбор товара на последний момент. Лучше подготовиться и точно знать, что вы ищете.

Подарки в преддверии праздников

Период больших распродаж предшествует новогодним и рождественским праздникам. Это отличная возможность приобрести презенты для родных и себя по максимально выгодным ценам. Возможных вариантов и категорий очень много, поэтому важно учитывать первый лайфхак — составьте список. И не забывайте про такие поводы для подарков как дни рождения, свадьбы, новоселье и прочие.

Придерживайтесь плана

Иногда сложно удержаться от ненужных покупок, а в момент горячих цен — особенно. Поэтому соблюдайте намеченный план и действуйте с холодной головой. Ведь вы не зря потратили время на формирование списка покупок.

Если вы планируете шопиться в конкретном магазине, лучше отправиться туда пораньше. Сначала покупайте то, что хотели. А уже потом можно изучить другой акционный ассортимент на полках. Различные категории товаров для покупок можно найти в магазине Алло. Возможно вы найдете интересный вариант, который ранее не приходил в голову.