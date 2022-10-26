Зеленський змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони ексголову Нацбанку Кирила Шевченка та замінив його новим очільником регулятора Андрієм Пишним.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Документ від 25 жовтня набрав чинності з моменту його публікації.

Нагадуємо:

Голова Національного Банку Кирило Шевченко 4 жовтня офіційно підтвердив, що йде у відставку.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях тоді ще чинному голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.