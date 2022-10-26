Блінкен назвав неправдивими заяви РФ про «брудну бомбу» Росія шукає додаткові джерела поповнення бойових втрат » В Україні знищили комбата, підполковника і кількох лейтенантів армії РФ На війні проти України лікідували російських комбата, підполковника, двох старших лейтенантів і трьох лейтенантів Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі. «Командир батальйону підполковник Сергій Міхайлов успішно демобілізований», — зауважив військовий. Аналогічно Анатолій Штефан розповів про ліквідацію російських підполковника поліції Сергія Жидка, старшого лейтенанта ОМОН Валерія Фадєєва, старшого лейтенанта Володимира Філіна, лейтенантів Олександра Бовдуя та лейтенанта Владислава Тємгєнєвського.