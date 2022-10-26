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В Україні знищили комбата, підполковника і кількох лейтенантів армії РФ

На війні проти України лікідували російських комбата, підполковника, двох старших лейтенантів і трьох лейтенантів

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

«Командир батальйону підполковник Сергій Міхайлов успішно демобілізований», — зауважив військовий.

Аналогічно Анатолій Штефан розповів про ліквідацію російських підполковника поліції Сергія Жидка, старшого лейтенанта ОМОН Валерія Фадєєва, старшого лейтенанта Володимира Філіна, лейтенантів Олександра Бовдуя та лейтенанта Владислава Тємгєнєвського.

26 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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