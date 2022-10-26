В російському Радбезі зажадали «десатанізації» України

В російському Радбезі зажадали «десатанізації» України

Помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію».

Джерело: російське пропагандистське агентство «РИА Новости», яке наводить слова Павлова

За словами Павлова Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вваає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

Пряма мова: «Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року – ред.) перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей».

«Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її «повної дешайтанізації»».

Передісторія: Раніше Кадиров звинуватив Збройні сили України в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення «слабкими відповідями» РФ. Він закликав «стирати з землі» українські міста.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов порадив Кадирову забиратися з України і відстоювати незалежність рідної землі, поки агресор не зацікавився і її знищенням.