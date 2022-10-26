Українців, які виїхали за кордон, закликали за можливості не повертатись додому

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які з початку повномасштабної війни виїхали за кордон, за можливості, не повертатись до України у зимовий період.

Про це Верещук сказала в ефірі телемарафону.

«Користуючись нагодою, буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають… Ви бачите, що робить Росія, всі все бачать.

Повернутись зараз — це знову наразити себе і своїх дітей, своїх вразливих родичів, які можуть бути або хворі, або маломобільні, або літні люди — тобто не треба цього робити. Якщо є така мжливість — поки що перезимувати за кордоном», — наголосила міністр.

«Звичайно, що навесні я б дуже хотіла, щоб ми разом відбудовували і Харіківщину, і нашу Херсонщину, і всі решта міста і села. І, звісно, наші діти повинні жити і навчатися тут. Але поки що давайте утримаємось, ми розуміємо, що ситуація буде лише погіршуватись.

Цю зиму нам треба вижити. От виживемо, переживемо зиму — далі будемо думати про все решта», — додала Верещук.