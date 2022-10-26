Українці масово відмовляються від прийому рублів на окупованих територіях Херсонщини

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що окупанти вимушені були дозволити так звану бівалютну систему, оскільки щойно наші люди відчули найменше послаблення тиску, то масово почали відмовлятися від рублів

Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

«Абсолютна більшість людей патріотично налаштована і щойно почалася вся ця історія з депортацією, щойно наші люди відчули, що хоч трошки послабили тиск, то масово почали відмовлятися від приймання рублів, не тільки в магазинах, а й на ринках, ЗАЕС», — сказав Юрій Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради зауважив, що російські окупанти навіть силою не здатні змусити херсонців користуватися рублями.

«Тобто рубль – це штучна історія, яку під примусом намагаються зробити так, щоб він працював. Вони настільки не могли цього зробити, навіть враховуючи цей шалений тиск, що вимушені були дозволити так звану бівалютну систему, тобто гривнею так само можна розраховуватися, вона працює. У цьому протистоянні валют гривня 100% виграла», — додав він.