Командувач ЗС Литви виступив проти передачі Україні литовських гаубиць і систем ППО Генсек НАТО засудив Іран за допомогу Росії » Україна повернула з російського полону ще десятьох військових Україна повернула додому десятьох військовополонених та отримала тіло загиблого на війні з Росією американського добровольця Джошуа Алана Джонса Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у telegram. «Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та дев’ять рядових і сержантів», — написав Єрмак. Він додав, що також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.